Петербуржцам рассказали, как определить у себя заболевания по состоянию ногтей

Если они выглядят немного «странновато», то есть повод задуматься о посещении врача.

Мойка78 рассказывает, о каких болезнях может говорить изменившаяся ногтевая пластина.

Так желтый цвет ногтя может быть симптомом микоза, особенно если по краям ногти более темные, с серыми или коричневым или даже зеленоватым оттенками. Белые пятна на ногтевой пластине указывают на наличие псориаза. Их также обнаруживают при саркоидозе, пузырчатке, очаговой алопеции.

Если ногтевая пластина напоминает полукруглую сферу, как часовое стекло, то это значит, что кончики пальцев толще фаланг пальцев, из-за чего ноготь принимает их форму. С такими изменениями могут столкнуться люди, страдающие хронической гипоксией крови и тканей, хроническим воспалением кишечника и печеночной недостаточностью.

Когда же ногтевая пластина словно вдавлена в палец и напоминает форму ложки, то речь может идти о длительном дефиците железа в организме, то есть анемии. Ложковидные ногти также могут возникнуть на фоне ишемической болезни сердца и гипотиреоза.

Пересекающие весь ноготь поперечные борозды появляются, когда есть подозрение на сахарный диабет или нарушенное кровообращение.

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