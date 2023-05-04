Житель Кудрово делал закладки на железной дороге

Сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего жителя Кудрово Всеволожского района. Мужчина оставлял тайники-закладки на железнодорожном перегоне между станциями «Нева» и «Заневский пост 2».

При себе у задержанного нашли шесть свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 21 пакетик он разложил на прилегающей к путям территории. Экспертиза установила, что мужчина распространял наркотик массой около 29 граммов, что является крупным размером.

Безработный мужчина приобретал наркотики через интернет для дальнейшей перепродажи с помощью тайников-закладок. Заведено уголовное дело.