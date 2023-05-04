В Ленобласти электроэнергией были обеспечены социально важные объекты

В первом квартале 2023 года АО «ЛОЭСК» провело работы по подключению к сетям более 800 энергопринимающих устройств.

Электричеством обеспечили такие социально важные объекты в Ленинградской области как здание Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского, пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в Светогорске, здание гостиницы «Игора. Времена года» горнолыжного курорта в Приозерском районе. Также к электросетям АО «ЛОЭСК» подключили земельный участок для строительства жилого комплекса в рамках федеральной программы достройки жилья для обманутых участников долевого строительства в Сосновом Бору, церковь Прихода храма святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре.

В Выборге электроэнергией обеспечили 15 светофорных объектов, 3 стационарных комплекса фото — и видеофиксации в Луге, также энергетики провели работы по подключению наружного освещения во Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах Ленинградской области.

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Ранее стало известно, что новые сети позволят подключить к газу около 300 домов в пяти деревнях Гатчинского района.