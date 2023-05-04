Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 4 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области.

В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Красное, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ.

За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач.

Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Великая Новоселка Донецкой народной республики, Червоное, Каменское, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.

В районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской народной республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ «Юг».

В районе города СЛАВЯНСК Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

В районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Смерч».

Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новопрокофьевка Запорожской области,Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка Донецкой народной республики, Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики.