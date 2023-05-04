Финская полиция расследует нападение на консульство России на Аландских островах

Автор: Сергей Агутин
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Финская полиция начала расследование нападения на российское консульство на Аландских островах. Неизвестные бросили на территорию дипломатической миссии взрывное шумовое устройство, а также «иные предметы».

Полицейские провели осмотр места преступления и разыскивают причастных к происшествию.

В МИД России ожидают, что Финляндия исполнит свои международные обязательства, в том числе специальную обязанность по защите консульских помещений.

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02.05.2023 144
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