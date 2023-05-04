Экспорт российских пиломатериалов резко снизился

Основной поставляемой за рубеж продукцией стали доски и брус из сосны, ели и лиственницы.

Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,9%, до 4,5 млн кубометров, сообщили «Коммерсанту» в Рослесинфорге.

Падение в первом квартале в целом повторяет динамику всего 2022 года, по итогам которого поставки за рубеж упали на 22% (до 23,4 млн кубометров).

Основной причиной снижения экспорта остаются западные санкции, которые были введены 8 апреля 2022 года и начали действовать с 10 июля — на ЕС в этот период приходилась почти пятая часть экспорта пиломатериалов из РФ.

Перенаправлению же экспорта в Азию мешают трудности с логистикой. Недружественные страны в первом квартале 2023 года сократили объем закупок пиломатериалов из России в 6,4 раза — до 271,6 тыс. кубометров. В частности, поставки в страны ЕС прекратились, Япония сократила импорт на 47,7%, США — на 40,3%, Корея — на 18,7%.

Сейчас, как пояснил директор Рослесинфорга Павел Чащин, основные поставки пиломатериалов идут в 15 стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока. По итогам первого квартала на Китай и Узбекистан совокупно пришлось свыше 74% всего экспорта пиломатериалов против 56% годом ранее.

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Ранее стало известно, что импортную рыбу на российских прилавках заменили морепродукты.