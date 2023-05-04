Cломавшие поклонный крест у БКЗ «Октябрьский» хулиганы пойманы

Памятник был повреждён около двух часов ночи в результате пьяной выходки троих молодых людей.

Полиция Северной столицы задержала троицу, причастную к повреждению поклонного креста на Греческой площади — сообщает 78.ru.

Были установлены и задержаны трое работников ресторана, все 1999 года рождения. Молодые люди доставлены в отдел для разбирательства и привлечении к ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее стало известно, что трое школьников задержаны после попытки отобрать тысячи долларов у жителя Всеволожского района.