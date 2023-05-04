Укус кровососущего паразита угрожает здоровью и даже жизни всех людей без исключения.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что делать, если вас укусил клещ. Лучше всего доверить процедуру извлечения паразита профессионалам. После обнаружения клеща на теле следует как можно скорее обратиться в травмпункт. Об этом пишут Невские Новости.

Если такой возможности нет, достать клеща можно самостоятельно. Делать это нужно с помощью пинцета или пальцев, обернутых чистой марлей. Паразита захватывают максимально близко к голове и, держа под прямым углом к коже, вытаскивают круговым движением. Затем место укуса дезинфицируется йодом или спиртосодержащим средством.

Хоботок или часть головы клеща может остаться в коже после его удаления. В этом случае участок укуса так же обрабатывается. Со временем остаток паразита выйдет на поверхность кожи самостоятельно.

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