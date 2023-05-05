Александр Дрозденко вручил ветерану войны Георгию Лончакову ключи от новой квартиры

В январе Георгию Александровичу из Кировска исполнилось 100 лет. Сегодня, 5 мая, его лично с наступающим Днём Победы поздравил глава Ленобласти

Георгий Александрович Лончаков родился в 1923 году в селе Корсаково Хабаровского края. Он рано остался без родителей, закончил Бирмскую школу пилотов и в 1940-м начал службу в Красной Армии. На его личном счету 89 успешных боевых вылетов

В 1944 году Георгий Лончаков в составе 4-й гвардейской истребительной дивизии участвовал в обороне Ленинграда и Ленинградской области. Несколько раз был ранен, один раз ― тяжело. Награжден знаком «Гвардия», орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В этом году глава 47 региона уже лично поздравил нескольких ветеранов Великой Отечественной Войны с наступающим Днем Победы: Дмитрия Михайловича Ревина из Тосно, Василия Васильевича Рябинина — одного из первых строителей Соснового Бора, Анастасиию Федоровну Гарбуз, которая в этом году празднует вековой юбилей и Августу Сергеевну из Мурино.