Российский вратарь повторил рекорд НХЛ 27-летней давности

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский повторил клубный рекорд 27-летней давности. В матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Флорида» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

Для Бобровского эта победа стала четвертой подряд в серии плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф НХЛ. Ранее такого показателя достиг Джон Ванбисбрук в 1996 году.

Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего 34-летний российский голкипер провел в НХЛ 642 встречи. В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, 24 из которых завершились победой.