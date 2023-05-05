Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 5 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области.

В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а таже одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка и Красное Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.

Авиацией на данном направлении совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач.

В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки уничтожено до трёхсот украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка, Червоное и Новоданиловка Запорожской области.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка, Ольшана Харьковской области, Троицкое Луганской народной республики, Ивановка Донецкой народной республики, Лесное и Малая Белозерка Запорожской области.