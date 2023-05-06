Населенные пункты Ленобласти, где на 6 мая выявлены 93 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 93 человек.

Вам будет интересно ВОЗ: пандемия COVID-19 окончена Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Тедрос Гебрейесус отметил, что в течение последнего... 05.05.2023 46

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.