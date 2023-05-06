Населенные пункты Ленобласти, где на 6 мая выявлены 93 новых заражения COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 93 человек.

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05.05.2023 46

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+3), Большой Двор (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), п. Курск (+1), Рабитицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+6), Кудрово (+2), пос. Щеглово (+3), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Рахья (+1), Васкелово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+5), Советский (+7), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Приветнинское (+2).
  • Гатчинский район: Коммунар (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+2).
  • Киришский район: Кириши (+12), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Назия (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
  • Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
  • Лужский район: Луга (+1), Володарское (+1), Турово (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+6).
  • Приозерский район: Саперное (+1), Ольховка (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+12), Ганьково (+2), Горка (+1).
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