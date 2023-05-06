Мужчина, резавший человека в ритуальной конторе, задержан за убийство квартиранта топором и кувалдой в Волосовском районе

В полицию Волосовского района 5 мая около 12:30 поступило сообщение об убитом, тело которого нашли в квартире дома в поселке Сяглицы. У мужчины зафиксированы тяжелые травмы головы.

На месте происшествия задержан 60-летний хозяин квартиры. Установлено, что задержанный ночью выпивал алкоголь с 58-летним квартирантом. И во время случившейся ссоры ударил жертву топором и кувалдой. После драки агрессор лег спать.

По факту убийства заведено уголовное дело. Известно, что подозреваемый 10 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, а два года назад напал с ножом на сотрудницу ритуальной конторы в Лужском районе.