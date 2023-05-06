Метеоролог Леус предупредил о магнитной буре. Как метеозависимым защитить свое самочувствие?

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, цикл, который переживает солнце, находится в фазе роста и усиления активности. Это подтверждают сильные магнитные бури, которые трижды наблюдались с начала 2023 года.

«Вчерашние прогнозы не предвещали заметных возмущение геомагнитного поля. Тем не менее, сегодня с 03:00 ночи по московскому времени магнитосфера Земли перешла в слабо возмущенное состояние, а после 06:00 утра эти возмущения достигли уровня G2, что соответствует средней магнитной бури», – рассказал Михаил Леус

Ожидается, что буря утихнет 6 мая, однако волнения не исключены ближайшие два дня. Возмущение может стать причиной помех в коротковолновой радиосвязи, возможно появление полярного сияния.

Метеозависимым людям рекомендуется ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций, и больше в времени проводить на свежем воздухе.