Метеоролог Леус предупредил о магнитной буре. Как метеозависимым защитить свое самочувствие?

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, цикл, который переживает солнце, находится в фазе роста и усиления активности. Это подтверждают сильные магнитные бури, которые трижды наблюдались с начала 2023 года.
«Вчерашние прогнозы не предвещали заметных возмущение геомагнитного поля. Тем не менее, сегодня с 03:00 ночи по московскому времени магнитосфера Земли перешла в слабо возмущенное состояние, а после 06:00 утра эти возмущения достигли уровня G2, что соответствует средней магнитной бури», – рассказал Михаил Леус
Ожидается, что буря утихнет 6 мая, однако волнения не исключены ближайшие два дня. Возмущение может стать причиной помех в коротковолновой радиосвязи, возможно появление полярного сияния.
Метеозависимым людям рекомендуется ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций, и больше в времени проводить на свежем воздухе.
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