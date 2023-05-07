На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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27.11.2022 2740
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 100-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 50-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 143-142 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 163-164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, заливка трещин в а/б покрытии;
- подъезд в г. Выборгу № 2 км 4-5 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 9 до 13, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 10-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, уборка смета с тротуаров и от бордюрного камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону СПб с 8:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги, выправка и замена дорожных знаков;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги, выправка и замена дорожных знаков.