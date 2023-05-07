Стало известно, где на 7 мая зафиксированы 93 случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 93 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 мая.

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05.05.2023 74

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Гомонтово (+1).
  • Волховский район: Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+8), Старая (+1), СНТ Бабино-1 (+2), пгт. им. Свердлова (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1), Советский (+3), Каменногорск (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
  • Киришский район: Кириши (+7), Будогощь (+1), Кусино (+1).
  • Ломоносовский район: Горбунки (+1).
  • Лужский район: Луга (+3).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+2), Важины (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+6), Загривье (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+19), Мелегежская Горка (+1).
  • Тосненский район: Форносово (+3).
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