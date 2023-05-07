Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы в США. Хотя Обама в них и не участвует

Автор: Сергей Агутин
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Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом MSNBC, предположительно, оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

«Мы не можем позволить Обаме. <…> Мы не можем позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», – заявил Джо Байден 

Барак Обама – 44-й президент США. Он возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

Ранее Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле президент США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

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06.05.2023 46
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