Байден призвал не дать Обаме выиграть выборы в США. Хотя Обама в них и не участвует

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом MSNBC, предположительно, оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

«Мы не можем позволить Обаме. <…> Мы не можем позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», – заявил Джо Байден

Барак Обама – 44-й президент США. Он возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

Ранее Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Например, в апреле президент США перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, сражавшихся на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.