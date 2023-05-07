Кокорин забил мяч в чужие и в свои ворота, сведя матч в ничью 1:1

«Арис» и АЕК Ларнака сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счетом 1:1. Российский 32-летний нападающий «Ариса» Александр Кокорин на 40-й минуте поразил чужие ворота, а на 59-й – собственные.

Россиянин забил 13-й гол за «Арис». Футболист возглавляет список бомбардиров плей-офф чемпионата. На этой стадии турнира он отметился четырьмя забитыми мячами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». «Арис» имеет в активе 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.