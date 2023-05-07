Актер сериалов «Убойная сила» и «Мастер и Маргарита» скончался в Петербурге

Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге. Артист, известный по ролям в сериалах «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург 2», «Крот», «Метод Михайлова», умер на 65 году жизни.

О причинах смерти, месте и дате похорон пока не сообщается.

Александр Тютрюмов известен телезрителям по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в «Убойной сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Он также являлся генеральным продюсером кинокомпании «АТК-Студио».