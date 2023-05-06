Что говорят официальные лица о покушении на Прилепина? Видео с места взрыва

Как сообщал ivbg.ru, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Взрывное устройство сработало под днищем машины. Погиб водитель. Пресс-служба Прилепина сообщает, что писатель в порядке. Однако, согласно публикациям в СМИ, к этой информации следует относиться со скептицизмом.

О происшествии высказались официальные лица.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара».

Журналистка Ксения Собчак: «Прилепин! Какой <непечатное слово, которое можно заменить на «ужас»>. Надеюсь, врачи сделают все возможное для его спасения… Теракт – это всегда мерзость и подлость. С любой стороны».

Сенатор Андрей Клишас: «Захару Прилепину – здоровья. Терроризм – зло. Террористов нужно уничтожать на месте».

Евгений Пригожин: «Я сейчас срочно хочу сказать: Захар, спасибо тебе за то, что ты вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись!»

Дмитрий Песков не стал комментировать происшествие до получения информации от правоохранительных органов.

Видео: t.me/bbbreaking