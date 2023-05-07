Дом за 12 млн рублей сгорел во Всеволожском районе

В экстренные службы 6 мая около 22:00 поступил сигнал о том, что в садоводстве «Марс» во Всеволожском районе горит трехэтажный дом. Об этом сообщил хозяин жилища, выгуливавший в момент возгорания свою собаку.

Известно, что он индивидуальный предприниматель. По предварительным данным, дом полностью выгорел. Материальный ущерб хозяина составил 12 млн рублей.

Есть вероятность, что причиной пожара был поджог. Решается вопрос об уголовном деле.