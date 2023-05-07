Баня, дом и BMW. Все сгорело на участке в Выборгском районе

Сигнал о пожаре в садоводстве «Озерное» возле поселка Лебяжье в Выборгском районе поступил 6 мая в 06:00. Огонь потушили к 08:00. Пострадавших нет.
По данным полиции, огонь охватил и беседку с гаражом, где стоял BMW X5 2021 года выпуска. Иномарка полностью выгорела.
Опрошенные полицией соседи сообщили, что у владельца участка конфликтов ни с кем не было, а сам он скоро прибудет из-за границы. В правлении садоводства рассказали, что в 2022 году домовладение было выставлено на продажу.
На месте была найдена бутылка и канистра. Заведено уголовное дело о поджоге.
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23.05.2022 930