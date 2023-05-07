Названы районы с самым грязным воздухом в Петербурге

Уровень загрязнения воздуха в Северной столице по итогам апреля 2023 года оказался выше нормы. Об этом сообщают специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Предельная концентрация взвешенных веществ оказалась повышенной в Василеостровском, Московском, Красносельском районах. Максимальная их концентрация превысила ПДКм.р. в 1,6 раза.

«Основными причинами увеличения запыленности воздуха послужили полный сход снежного покрова и высыхание подстилающей поверхности», – отмечают специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС»