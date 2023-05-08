Суд обязал Русский музей отреставрировать Дворец Строгановых

Музею дали 7,5 лет на ремонт и реставрацию здания.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Русский музей отреставрировать Дворец Строгановых. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Русскому музею дали 7,5 лет на ремонт и реставрацию здания. За неисполнение решения суда музей должен будет заплатить единовременный штраф в размере 20 тысяч рублей, а затем каждый месяц еще по 25 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте / Русский музей

Ранее стало известно, что фортификационные объекты Выборга и музей Билибина отреставрируют в 2023 году.