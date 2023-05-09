В День Победы жители и гости Петербурга смогут бесплатно посетить некоторые музеев.

Речь идет о мемориальном Музее обороны и блокады Ленинграда, Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музее истории подводных сил имени Маринеско, Музейном комплексе под открытым небом «Монумент героическим защитникам Ленинграда», а также Центральном военно-морском музее.

Также 9 мая будут бесплатно работать Музей политической истории России, исторический парк «Россия — Моя история» и крепость Орешек, что в Шлиссельбурге. При этом за переправу к крепости заплатить все-таки придется.