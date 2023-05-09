Названы самые бюджетные железнодорожные направления из Петербурга в мае

Дешевле всего в мае на поезде из Петербурга можно совершить путешествие в Псковскую и Новгородскую области, а также в Республику Карелия.

Так, поездка в сторону поселка Плюсса обойдется в 655 рублей. Путешествие в Великий Новгород будет стоить 770 рублей. В Струги Красные можно поехать за 785 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Туту.ру.

Немного выходят за бюджет в 1000 рублей билеты в Сортавалу (1056 руб.), Валдай (1091 руб.) и Печоры (1104 руб.). Ещё чуть дороже стоит поездка в Бологое (1121 руб.) и Торжок (1242 руб.) Тверской области.

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В целом средняя стоимость билета на поезд из Петербурга по России в мае составляет 3,4 тыс. рублей в одну сторону, а из Москвы — 3,3 тыс. рублей.