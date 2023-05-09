Солнечное гало озарило небо над Выборгом — фото

В День Победы жители Выборгского района Ленобласти наблюдали редкое атмосферное оптическое явление — солнечное гало.

Фото: ivbg.ru

Солнечное гало – это оптический эффект, возникающий из-за рассеянных в нижних слоях атмосферы кристаллов. Также существует лунное гало. В целом увидеть это природное явление чаще удается зимой.