Жители Ленобласти могут проголосовать за землячку в конкурсе «Звезда-2023»

Автор: Гузель Галимова
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Уже в эту субботу, 6 мая, на телеканале «Звезда» зрители увидят выступление вокалистки из Ленобласти Каролины Хардыкайнен.

Она представляет 47 регион на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023».

Видео: vk.com/newstartv

Эфир с участием Каролины Хардыкайнен начнется в 22.30, и после выхода программы ровно сутки будет идти голосование за конкурсантку. Жители Ленобласти могут поддержать землячку на сайте Зазвезду.рф.

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