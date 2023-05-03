Жители Ленобласти могут проголосовать за землячку в конкурсе «Звезда-2023»

Уже в эту субботу, 6 мая, на телеканале «Звезда» зрители увидят выступление вокалистки из Ленобласти Каролины Хардыкайнен.
Она представляет 47 регион на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023».
Видео: vk.com/newstartv
Эфир с участием Каролины Хардыкайнен начнется в 22.30, и после выхода программы ровно сутки будет идти голосование за конкурсантку. Жители Ленобласти могут поддержать землячку на сайте Зазвезду.рф.
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