На Красной площади прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 Мая, на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В нём приняли участие более 8000 военнослужащих, среди них 500 участников специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошла военная техника — советские танки Т-34 и Т-34-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М». В этом году парад прошел без воздушной части.

Видео: RT

После завершения парада президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами, а затем направился к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в сопровождении лидеров семи стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.