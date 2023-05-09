В Выборге четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Ребенок выжил, его госпитализировали с травмой головы.

Несчастный случай произошел 8 мая на Кузнечной улице в Выборге Ленобласти. По предварительным данным, из окна квартиры на четвертом этаже выпал ребенок. Известно, что днем ранее мальчику исполнилось четыре года.

После осмотра и оказания первой помощи ребенок отпущен лечиться амбулаторно.

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