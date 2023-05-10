В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев

Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.
Согласно поправкам, самовыгул питомцев будет приравниваться к их выбрасыванию на улицу. Владельцев предложили штрафовать в размере минимального размера оплаты труда (не менее 16 242 рублей). Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае. Об этом сообщают «Известия».
Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.
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17.04.2023 203