В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев

Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

Согласно поправкам, самовыгул питомцев будет приравниваться к их выбрасыванию на улицу. Владельцев предложили штрафовать в размере минимального размера оплаты труда (не менее 16 242 рублей). Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае. Об этом сообщают «Известия».

Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.