В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев

Автор: Гузель Галимова
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Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

Согласно поправкам, самовыгул питомцев будет приравниваться к их выбрасыванию на улицу. Владельцев предложили штрафовать в размере минимального размера оплаты труда (не менее 16 242 рублей). Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае. Об этом сообщают «Известия».

Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.

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