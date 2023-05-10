Он не смог собрать документы, которые позволили бы ему оформить права на помещение.

Telegram-канал Питер Live сообщает, что на прошлой неделе Нельсон получил требование от комитета по контролю за имуществом покинуть помещение до 15 мая, и он подписал гарантию, что освободит его. Сам он собирается уехать в Крым.

По словам Нельсона, он не смог собрать документы, которые позволили бы ему оформить права на помещение. Сейчас художник ищет, куда пристроить кошку и ручную ворону.

Фото: Питер Live

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