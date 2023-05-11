В Тихвине и Сосновом Бору сообщили о завершении отопительного сезона

Администрации города Сосновый Бор и Тихвинского района объявили о планируемом завершении отопительного сезона.
В Сосновом Бору подача тепла прекратится с 15 мая. Решение принято из-за установившейся положительной температуры воздуха. После отключения отопления пройдут гидравлические испытания, затем начнется к новому отопительному сезону.
В Тихвине отопительный сезон завершится 11 мая.
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10.05.2023 47