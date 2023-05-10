В Ленобласти стартовало благоустройство 106 общественных пространств

В списке парки и скверы, аллеи и бульвары, набережные и площади, спортивные и детские пространства во всех районах Ленобласти.

«Завершение благоустройства общественных пространств в зависимости от объема намечено на середину лета — начало осени. Во время работ специалисты комитета, Центра компетенций, местных администраций контролируют их качество и своевременность», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

В Ленобласти сейчас продолжается голосование за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — на портале можно выбрать дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2024 году.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.