Александр Дрозденко назначил нового советника по цифровизации

Глава региона назначил 32-летнего Рагима Ахадова советником по цифровизации. С апреля 2021 года этот человек был директором РНИЦ по Ленинградской области, победил в конкурсе «Лидеры России», вошел топ-20 управленцев страны.
«Люблю работать с большими данными, систематизировать потоки информации, находить важные метрики, не боюсь ошибаться», – описывает свои сильные стороны Рагим Ахадов
Также Рагим Ахадов является региональным куратором федерального проекта «Единая Россия» – «Цифровая Россия».
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