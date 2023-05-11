Александр Дрозденко назначил нового советника по цифровизации

Глава региона назначил 32-летнего Рагима Ахадова советником по цифровизации. С апреля 2021 года этот человек был директором РНИЦ по Ленинградской области, победил в конкурсе «Лидеры России», вошел топ-20 управленцев страны.

«Люблю работать с большими данными, систематизировать потоки информации, находить важные метрики, не боюсь ошибаться», – описывает свои сильные стороны Рагим Ахадов

Также Рагим Ахадов является региональным куратором федерального проекта «Единая Россия» – «Цифровая Россия».