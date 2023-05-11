Утром на станции метро «Выборгская» снова не пускали пассажиров

20 апреля там начался капитальный ремонт эскалатора.

Станцию петербургского метрополитена «Выборгская» в 8:41 снова закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока. Об этом сообщает 78.ru. Станцию могут закрывать по утрам вплоть до 30 июня.

— Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Лесная» и «Площадь Ленина», — говорится в сообщении.

Остальные станции работают в штатном режиме.

Фото: wikimedia.org/Florstein

Ранее стало известно, что станцию метро «Василеостровская» закроют на вход по утрам со 2 мая по 17 сентября.