За год шаверма в Петербурге подорожала на 18%

За год средняя цена шавермы в Петербурге выросла на 18% до 318 рублей.

Самые бюджетные варианты можно найти в продуктовых сетях в замороженном виде — такая шаверма горожанам обойдётся в 90 рублей за 200 грамм. Стоимость свежей шавермы начинается от 100 рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Самая дорогая шаверма с корюшкой будет стоить 990 рублей, с морепродуктами – 860 рублей, с крабом — 750 рублей.

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При этом число заведений по продаже шавермы с лета прошлого года выросло в Петербурге на 14,5% и теперь превышает 1400 точек.