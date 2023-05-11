Женщина задержана за смертельный удар иностранцу в общежитии конного клуба во Всеволожском районе

Еще 17 января около 07:00 в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что в общежитии конноспортивного клуба в Энколово на нее напал знакомый. Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте 22-летнего гражданина Таджикистана с ножевым ранением ноги.

Женщина рассказала полицейским, что на ее кухню пришел иностранец и начал приставать. В пылу ссоры она воткнула в ногу мужчины нож. Пострадавшего госпитализировали, он скончался в больнице.

Жительницу Энколово задержали 10 мая. Известно, что ранее она в поле зрения полиции не попадала.