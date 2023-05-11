В Великобритании впервые родился ребенок из ДНК трех человек. Основная часть генного материала получена от матери и отца, еще около 0,1% – от третьей женщины-донора.
По версии исследователей, это метод позволяет предотвратить рождение детей с митохондриальными заболеваниями, приводящими к повреждению головного мозга, атрофии мышц, сердечной недостаточности и слепоте.
Лечение донорством митохондрий – это модифицированная форма ЭКО, в которой используются митохондрии из здоровой донорской яйцеклетки. Они не влияют на другие признаки, такие как внешний вид ребенка.
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01.05.2023 228