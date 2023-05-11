Российский вратарь пропустит матч плей-офф НХЛ из-за травмы «верхней части тела», нанесенной канадским одноклубником

Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов пропустит четвертый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс».

Главный тренер команды Шелдон Киф рассказал, что Самсонов, получивший травму верхней части тела, находится в списке «со дня на день», однако на четвертую игру выйти не сможет. Россиянина в стартовом составе заменит 24-летний американец Джозеф Уолл.

Травму голкиперу нанес одноклубник, канадский защитник Люк Шенн во время третьего матча серии 8 мая. На старте второго периода хоккеист в падении пытался помешать сопернику сыграть на добивании и врезался в Самсонова. Россиянин после столкновения не смог продолжить матч и был заменен.