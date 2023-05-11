В Тихвине завершились съемки криминального сериала «Условный мент» — фото

Ленобласть вновь стала площадкой для съемок многосерийного фильма.

В этот раз в Тихвине снимали продолжение криминального сериала «Условный мент» с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной в главных ролях. Съемки проходили в районе мужского монастыря, старого кладбища, Тихвинского шлюза, гостиницы «Свирь», а также на улице Римского-Корсакова.

Фото: комитет общественных коммуникаций Ленобласти

В центре сюжета – бывший опер Дмитрий Рыжов, отбывший срок в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева. Действие разворачивается в Петербурге и за его пределами. После заключения мужчина устраивается работать в Жилкомсервис, а Гордеева становится участковым на этом же районе. Им предстоит бороться с преступностью вместе.