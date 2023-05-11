Грузовой поезд насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку у деревни Лампово

Трагедия произошла вечером 10 мая на остановочной платформе Лампово в Гатчинском районе Ленобласти.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, жительница Гатчины переходила железнодорожные пути, проигнорировав запрещающие световые и звуковые сигналы. Машинист грузового поезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. однако столкновения избежать не удалось. Пенсионерка получила травмы не совместимые с жизнью.