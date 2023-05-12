На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 мая

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 142 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;
  • км 36,47 развязка ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов а/б покрытия;
  • км 22 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, установка решеток на водоотводные лотки;
  • км 121 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00,установка решеток на водоотводные лотки.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 634 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт светофора Т-7.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 124,138 ограничение скорости движения в сторону Гатчины с 08:00 до 19:00, ремонт светофора Т-7;
  • км 0-34 правая полоса, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, очистка БО от пыли и грязи, уборка смета.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 47-100, транспортные развязки км 51, км 64, км 70, км 82 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • км 100-65 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • км 49-50 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 53 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
  • км 66 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
  • км 164-165 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин а/б покрытия;
  • подъезд к Выборгу №1 км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 20-25 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, установка сигнальных столбиков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, устранение деформации обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 19-14 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
  • км 27-21 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00,уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 41-79 старое направление, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 53-64 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов у обочин и земляного полотна;
  • км 117-146 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 11.05.2023 до 08:00 12.05.2023, нанесение дорожной разметки;
  • км 2-16, км 27-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

А-180 «Нарва:

  • км 113-140 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки;
  • подъезд к МТП «Усть-Луга км 40-45 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, механизированная уборка песка и смета с проезжей части;
  • подъезд к МТП «Усть-Луга км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки;
  • подъезд к МТП «Усть-Луга км 35-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, помывка БО.
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