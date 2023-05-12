Член комитета Госдумы по обороне предложил отправлять неслуживших на сборы, чтобы они получили военно-учетную специальность

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с Ura.ru, что не проходивших срочную службу россиян могут призвать на отдельные сборы для получения военно-учетной специальности. По его словам, это не должно затрагивать тех, кто не служил из-за проблем со здоровьем.
Член комитета Госдумы по обороне отметил, что после получения военно-учетной специальности людей можно будет призывать на обычные сборы.
В январе Виктор Соболев также заявлял, что неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на сборы для получения военно-учетной специальности. Подобную меру он обосновал необходимостью создать мобилизационный резерв. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов тогда отметил, что подобная практика не рассматривается.