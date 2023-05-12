Член комитета Госдумы по обороне предложил отправлять неслуживших на сборы, чтобы они получили военно-учетную специальность

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с Ura.ru, что не проходивших срочную службу россиян могут призвать на отдельные сборы для получения военно-учетной специальности. По его словам, это не должно затрагивать тех, кто не служил из-за проблем со здоровьем.

«Неслужившие россияне могут привлекаться к другим сборам для того, чтобы получить военно-учетную специальность. Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На сборах им делать нечего. Они должны сначала получить военно-учетную специальность», – сказал Виктор Соболев

Член комитета Госдумы по обороне отметил, что после получения военно-учетной специальности людей можно будет призывать на обычные сборы.

В январе Виктор Соболев также заявлял, что неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на сборы для получения военно-учетной специальности. Подобную меру он обосновал необходимостью создать мобилизационный резерв. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов тогда отметил, что подобная практика не рассматривается.