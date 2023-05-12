Из Петербурга в Ораниенбаум с 22 мая запустят тактовое движение электричек – расписание

С 22 мая в часы-пик в дополнение к существующему графику по рабочим дням из Ораниенбаума в Санкт-Петербург и обратно будет курсировать еще три пригородных поезда.

В самое востребованное у пассажиров время поезда на этом участке будут ходить с интервалом в 15 минут. Расписание:

отправление со станции Ораниенбаум с 06:30 до 09:00 – каждые 15 минут;

отправление с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга с 17:00 до 19:30 – каждые 15 минут.

Время в пути из Ораниенбаума до центра Санкт-Петербурга составит менее часа, а из Петергофа – около 40 минут.