Из Петербурга в Ораниенбаум с 22 мая запустят тактовое движение электричек – расписание

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

С 22 мая в часы-пик в дополнение к существующему графику по рабочим дням из Ораниенбаума в Санкт-Петербург и обратно будет курсировать еще три пригородных поезда.   

LsF
Фото: ОЖД

В самое востребованное у пассажиров время поезда на этом участке будут ходить с интервалом в 15 минут. Расписание:

  • отправление со станции Ораниенбаум с 06:30 до 09:00 – каждые 15 минут;
  • отправление с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга с 17:00 до 19:30 – каждые 15 минут.

Время в пути из Ораниенбаума до центра Санкт-Петербурга составит менее часа, а из Петергофа – около 40 минут.

Вам будет интересно
Из Петербурга в Ораниенбаум с 22 мая запустят тактовое движение электричек – расписание Санкт-Петербург, Ораниенбаум
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 355
Автор