В Минобороны РФ рассказали о подвиге Александра Ермакова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков.

При выполнении боевой задачи подразделение, в составе которого действовал начальник медицинского пункта старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков, столкнулось с превосходящими силами противника. Рискуя жизнью, мужественно выполняя свой долг Александр вместе с подчиненными под плотным непрекращающимся огнем противника, оказывал первую медицинскую помощь раненым боевым товарищам.

В бою старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков лично оказал первую медицинскую помощь 12 российским военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести, и оперативно организовал их эвакуацию.

Благодаря грамотным действиям и профессионализму Александра Ермакова, удалось спасти жизни российских военнослужащих. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков награжден орденом Мужества.