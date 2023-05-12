Сборная Ирака отказалась играть с Россией товарищеский матч

В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября.

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана», – сообщает пресс-секретарь сборной Мохаммед Имад

По его словам, федерации сотрудничают, однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд.

Сборные России и Ирака 26 марта провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой россиян со счетом 2:0