Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечено действие диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами.

На Соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.

Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.