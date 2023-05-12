Ленобласть и Федеральная служба исполнения наказаний будут развивать сотрудничество

Соглашение о взаимодействии подписали Александр Дрозденко и директор ФСИН Аркадий Гостев на площадке XI Петербургского международного юридического форума.

Цель соглашения — реализация федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, укрепление правопорядка в местах лишения свободы, улучшение условий содержания осужденных, создание рабочих мест для трудоустройства осужденных.

«Я твердо убежден, что профилактика, через помощь бывшим заключенным в социализации, оказывает прямое влияние на уровень преступности», — сказал губернатор. — Для этого в Ленинградской области планируется создание специальных центров, на базе которых заключенные, отбывшие срок наказания, получат возможность приобрести новую профессию и работу.»

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава 47 региона ознакомился с производственными площадками колонии и обсудил вопросы интеграции их в экономику Ленобласти. Напомним, что на аппаратном совещании 20 февраля 2023 года Александр Дрозденко поручил в качестве меры профилактики организовать «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН. Такое поручение Александр Дрозденко дал на фоне коррупционных скандалов, связанных с областными органами исполнительной власти. Так, в начале февраля был задержан и отправлен под стражу зампред комитета по строительству Ленобласти Сергей Шалыгин по делу о взятке. Вскоре были уволены главы сразу двух областных комитетов.