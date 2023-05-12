Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за рубеж

Российские власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжали за границу, в том числе создавать в стране привлекательные условия для жизни.

Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ, следует из указа главы государства Владимира Путина.

В документе говорится, что в 2022 году под влиянием социально-экономический условий увеличился отток населения России за рубеж.

«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения России за рубеж», — говорится в документе.